Unterbringung von Flüchtlingen in Sonsbeck Neue Optionen für Notunterkunft

Selten hat ein Thema in Sonsbeck die Menschen so sehr bewegt wie die Errichtung von Notunterkünften für Flüchtlinge in der Gemeinde. Hunderte kamen am Donnerstagabend zur Hauptausschusssitzung ins Kastell, in der per Eilentscheidung unter anderem Standorte für die schon sehr kurzfristig benötigten Sammelunterkünfte bestimmt werden sollten. Die für die meisten offenbar wichtigste Nachricht schickte Willi Tenhagen, der erste allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, in einer ausführlichen Erklärung gleich vorweg: Die Option, eine Notunterkunft in der gerade erst wieder freigegebenen Turnhalle an der Johann-Hinrich-Wichern-Gemeinschaftsgrundschule zu errichten, ist vorerst vom Tisch. Bereits in einem interfraktionellen Gespräch am Vorabend der Hauptausschusssitzung hat sich die Politik geschlossen gegen diese Möglichkeit ausgesprochen. Eine Entscheidung, die im übervoll besetztem Saal von den Bürgern und Bürgerinnen mit langem Applaus quittiert worden ist. Ebenso wie ein Vorschlag eines Gastronomen aus Sonsbeck, der seine eigenen Räume zur Verfügung stellen will.