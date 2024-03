Mit verkaufsoffenem Sonntag Deutlich mehr Aussteller beim Frühlingsmarkt in Sonsbeck

So genau weiß auch Manfred Gembries nicht, warum in diesem Jahr der Frühlingsmarkt in Sonsbeck bei den Händlern so begehrt ist. Probleme mit der Nachfrage hatte der Marktleiter zwar nie. Aber diesmal erlebt die Werbegemeinschaft als Organisatorin einen Boom. „Wir haben auch aus Düsseldorf und Solingen neue Aussteller hier“, erzählt der Marktleiter. „Ich muss nochmal nachfragen, wie sie eigentlich auf uns aufmerksam geworden sind“, ergänzt er schmunzelnd. Insgesamt zehn neue Aussteller präsentieren am Sonntag, 17. März, ab 11 Uhr ihre Waren auf dem Alttorplatz. Damit wächst der kleinste der inzwischen vier Märkte in Sonsbeck auf 25 Verkaufsstände an.