Musikverein Harmonie Sonsbeck/Labbeck Volles Haus beim Frühjahrskonzert

So ging die Reise von „Oregon“, arrangiert von Jacob de Haan aus dem 1989, ins Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Stück „The Greatest Showman“. Die Musiker und Musikerinnen nahmen die Besucher und Besucherinnen vor der Pause mit in die 80er Jahre mit „Eighties Flashback“. Das Medley mit „Thriller“, „Time after Time“,“Eye of the tiger“,“Up where we belong“ und „You give love a bad name“ versetzte alle in die Vergangenheit zurück. Nach der Pause ging die Reise in den Orient zu Aladdin. Beim Stück „Flower Power“ wurden die Zuhörer in die 70er Jahre versetzt.