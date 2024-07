Freigabe für inklusiven Spielplatz in Sonsbeck lässt auf sich warten Wenn Kinder nur dem Gras beim Wachsen zusehen können

Noch ehe Martin Grunenberg das Bauzaun-Element beiseiteschieben kann, um auf den Spielplatz an der Parkstraße zu gelangen, steht er vor der Frage, die derzeit wohl vielen Eltern und Kindern aus Sonsbeck auf den Nägeln brennt. Eine Mutter radelt gerade zufällig mit ihrem Sohn vorbei. „Entschuldigung, können Sie mir sagen, wann der Spielplatz freigegeben wird?“, fragt sie den Gemeindemitarbeiter. Doch eine eindeutige Antwort kann auch er der Frau nicht geben. Auf Schildern an den Bauzäunen wird von Bürgermeisterin Nadine Bogedain um Verständnis gebeten. Zum Schutz des frisch eingesäten Rasens sei der Platz noch nicht bespielbar und deshalb gesperrt, heißt es da. Die Vorfreude auf den neuen Freizeittreff direkt vor der Haustür scheint gerade jetzt in den Sommerferien groß. „Meine Tochter ist schon extrem gespannt“, sagt die Passantin. „Der Spielplatz ist richtig toll geworden“, fügt sie an.