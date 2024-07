Fohlenschau in Sonsbeck Auftritt der Champions von morgen

„Ziel der Veranstaltung ist es“, so Kreistierzuchtberaterin Alexandra van der Flierdt, „die Produkte der einzelnen Züchter zu zeigen, zu vergleichen und für den Verkauf vorzubereiten.“ Hier lernten sie, sich anfassen und striegeln zu lassen. Bei der Vorführung folgten sie intuitiv ihrer Mutter. Sechs bis sieben Fohlen mit ihrer Mutterstute wurden jeweils in einem so genannten Ring, also einer Gruppe präsentiert und sowohl im Schritt als auch im Trab begutachtet. Dabei achtete die Jury auf viele Merkmale wie Haltung und der Rasse entsprechende Bewegungen. Als Preise für die besten Fohlen winkten neben den Siegerschärpen Deckgutscheine für eine von zwei Deckstationen sowie die Möglichkeit, ein Ticket für das Fohlenchampionat am Schloss Wickrath zu lösen.