Frühjahrskonzert des Musikvereins Harmonie Sonsbeck/Labbeck Filmmusik auf der Favoritenliste

Das Konzert wurde vom Jugendblasorchester mit dem Stück „Just a closer walk with thee“ eröffnet. Unter der Leitung von Peter Mocha hatten 25 Jugendliche ein schönes Programm zusammengestellt. Zu hören gab es am Konzertabend ein Medley der bekannten James-Bond-Melodien in dem Stück „The Best of James Bond“ und ein Medley mit den arabischen Klängen des Filmes „Aladdin“. Ebenfalls hatten die Jugendlichen die Zuhörer auf eine Reise mit ins Eis genommen bei dem Stück „Let it go aus“ aus dem Film „Die Eiskönigin“. Zurück in die Zukunft ging es mit der Titelmelodie „Back to the Future“ aus dem gleichnamigen Filmklassiker. Michelle Tenelsen und Lynn van Dop hatten alles Wissenswertes zu den Stücken parat und führten mit ihrer Moderation durch das Programm des Jugendblasorchesters.