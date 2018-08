Sonsbeck: Feuerwerk bei "Berg in Flammen" fällt aus

Sonsbeck : „Berg in Flammen“ ohne Flammen

Kein Feuerwerk wird es bei der diesjährigen Auflage von „Berg in Flammen“ in Sonsbeck geben - die Brandgefahr ist zu groß. Foto: Pixabay

SONSBECK Drei Jahre nach der bislang letzten Auflage wollte die KLJB Sonsbeck am Wochenende ihr Bergfest wieder mit einem Feuerwerk abrunden. Darauf muss sie nun aber verzichten. Die Brandgefahr sei derzeit zu hoch, sagt die Gemeinde.

Seit rund eineinhalb Jahren laufen die Vorbereitungen, in den vergangenen Wochen packten die Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Sonsbeck kräftig mit an, um ihr beliebtes Fest „Berg in Flammen“ am kommenden Wochenende, Samstag, 11. und Sonntag, 12. August, wieder zu einem Erfolg werden zu lassen. Doch nun müssen die eifrigen jungen Erwachsenen einen Rückschlag verkraften. Denn das geplante Höhenfeuerwerk am Samstagabend muss aufgrund der derzeitigen Witterungsbedingungen ausfallen. Das bestätigte die Gemeinde Sonsbeck auf Anfrage unserer Redaktion.

„In Absprache mit dem Veranstalter haben der Bürgermeister und das Ordnungsamt der Gemeinde Sonsbeck am vergangenen Donnerstag entschieden, dass das Feuerwerk nicht stattfinden kann“, sagt Hans-Jörg Giesen vom Ordnungsamt der Gemeinde. „Bei der derzeitigen Wetterlage ist das Risiko einfach zu groß, dass im angrenzenden Waldgebiet ein Feuer entsteht. Das ist zwar schade, auch weil sich die KLJB viel Mühe gegeben hat und das Feuerwerk ein Highlight der Veranstaltung gewesen wäre, aber in so einem Fall muss man den Verstand walten lassen“, ergänzt Giesen. Hätte man eine Veranstaltungsfläche, in deren Umgebung viele asphaltierte mit Gras bewachsene Flächen gewesen seien, hätte man mit der richtigen Vorsorge dem Feuerwerk eventuell noch zustimmen können. „Aber westlich und südlich der Festwiese ist viel Wald, zudem das alte Nato-Gelände. Wenn dann was passiert, kann es schnell schief gehen“, sagt Giesen.

Die Laune dürfte zwar etwas getrübt sein, dennoch werde „Berg in Flammen“ nun auch ohne das Höhenfeuerwerk stattfinden, bestätigte KLJB-Sprecherin Lisa Wolters. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 14 Uhr mit dem Kinderspielfest. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen ihre Geschicklichkeit und Kreativität unter Beweis zu stellen. Des Weiteren warten unter anderem eine große Verlosung, eine Hüpfburg, ein Luftballonwettbewerb und ein Minibagger auf die Kinder. Gestärkt werden kann sich zu dieser Zeit mit selbst gebackenem Kuchen im Cafeteriazelt. Wenn dann um 17 Uhr die jungen Gäste den Heimweg antreten, verwandelt sich der Riesenspielplatz zu einer Partywiese mit Getränkewagen, Cocktailbar, Imbiss und natürlich einer Tanzfläche, auf der man zu den Klängen der Band „Treasure“ feiern kann. Früh kommen lohnt sich. Die Festwiese öffnet ihre Tore um 20 Uhr. Gäste, die bis 21 Uhr kommen, zahlen nur fünf Euro.

Die Mitglieder der KLJB Sonsbeck hatten „Berg in Flammen“ eineinhalb Jahre vorbereitet, nun müssen sie auf das große Highlight, das Höhenfeuerwerk, verzichten. Foto: KLJB



Sobald dann die letzten Gäste in den frühen Morgenstunden den Weg in ihr Bett suchen, beginnt eine erneute Verwandlung der Wiese. Denn am Sonntag findet dann doch noch ein Feuerwerk statt – allerdings ein „Feuerwerk der Gefühle“. Unter diesem Motto steht der Feldgottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt. Der extra für den Gottesdienst gegründete „Bergfestchor“ wird mit Unterstützung für die musikalische Vielfalt sorgen. Abgerundet wird „Berg in Flammen“ mit dem im Anschluss an den Gottesdienst stattfinden traditionellen Frühschoppen, zu dem auch alle Sonsbecker sowie Freunde der KLJB herzlich eingeladen sind.