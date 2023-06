Sonderabzeichen in Gold für Heinz-Willi Jacobs Feuerwehrmann aus Hamb zeigt Spitzenleistung

„Mich könnte man mittlerweile im Schlaf wecken und ich würde die Übung durchführen“, sagt er halb im Scherz. Nur in wenigen Jahren konnte Jacobs, der in die Feuerwehr 1976 eingetreten ist, nicht teilnehmen, etwa aus persönlichen Gründen oder als der Leistungsnachweis wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge ausfiel. Fragt man den Hamber nach seiner Motivation, gibt es eine prompte Antwort: „Es hat immer Spaß gemacht“, sagt er. Doch auch andere Faktoren spielten eine Rolle: So war Jacobs 23 Jahre lang Löschzugführer der heutigen Einheit Hamb und sah sich damit auch in einer Vorbildfunktion, die anderen Kameraden regelmäßig zur Teilnahme zu motivieren.