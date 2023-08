Feuerwehreinsatz in Labbeck Wetterlage führt zu Verschmutzung der Hohen Ley

Bei dem ersten Einsatz am frühen Morgen fuhren die Einheiten Labbeck und Sonsbeck zu einem Hotel an der Marienbaumer Straße in Labbeck. Bei einem Kontrollgang durch das Gebäude stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Hotelgäste konnten nach kurzer Zeit in ihre Zimmer zurückkehren. 31 Einsatzkräfte waren dafür 45 Minuten auf den Beinen.