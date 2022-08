Klein-Kaliber-Sportschützen in Sonsbeck : Ein Volltreffer im Ferienprogramm

Auch die Brüder Peter (am Gewehr) und Paul Friedrichs übten ihre Treffsicherheit. Wolfgang Staatz (l.) und Olaf Heinecke zeigten, wie’s geht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Bei den Klein-Kaliber-Sportschützen Sonsbeck konnten Kinder einen Schnuppertag am Laser- oder Luftgewehr erleben. Das Interesse war groß. Die umgebaute Schießanlage ermöglicht es dem Verein, beim Nachwuchs noch früher anzusetzen.

Die große Tür zum Vereinsheim der Klein-Kaliber-Sportschützen in Sonsbeck stand am Samstagmorgen bereits ab 10.30 Uhr offen. Draußen schien die Sonne aus voller Kraft. Das letzte Wochenende vor Schulbeginn. Man könnte meinen, die Kinder lägen da lieber im Freibad und tobten sich auf der Bolzwiese aus. Doch das Ferienangebot und die umgebaute Schießanlage der Sportschützen wussten zu überzeugen. Noch ehe der Vereinsvorsitzende Norbert Nobis mit seinem Helferteam die letzten Vorbereitungen erledigen konnte, strömten die Kinder herein. Der neunjährige Jona Holtwick gehörte zu den ersten. „Herzlich willkommen, willst du mal bei uns reinschnuppern?“, begrüßte Nobis den Jungen. Er wollte. Genauso wie 27 weitere Kinder an diesem Tag.

Die Sportschützen machen bei dem von der Gemeinde Sonsbeck ins Leben gerufene Ferienspaß-Programm schon seit 2000 mit. Und jedes Jahr ist das Angebot ein Erfolg. „Viele Mitglieder aus unserer Jugendabteilung haben uns durch das Ferienangebot überhaupt kennengelernt“, sagte Nobis. In den vergangenen zwei Jahren musste der Schnuppertag an der Schießanlage jedoch ausfallen. Corona ließ die Veranstaltung nicht zu. Und doch warteten im vergangenen Jahr trotz Absage zehn Kinder vor dem Gebäude, wie sich der Vorsitzende mit Bedauern erinnert.

Info Sportschützen bestehen seit 64 Jahren Mitglieder Der Verein der Klein-Kaliber-Sportschützen Sonsbeck wurde 1958 gegründet. Zurzeit hat er 60 Mitglieder, einige von ihnen gehören dem Verein bereits seit 60 Jahren an. Kontakt Ansprechpartner ist der Vorsitzende Norbert Nobis. Er ist unter Tel. 02838 2971 oder per E-Mail an kks-sonsbeck@gmx.de zu erreichen. Dem Vorstand gehören zudem Ute Tenhagen, Michael Schmidt, Holger Gehm sowie Ute Cladder und Monika Bruns an. Für die Haustechnik sind Paul Weber und Klaus Pullich verantwortlich. Die Sportleitung hat Olaf Heinecke, die Jugendleitung Michael Schmidt inne.

Am Samstag musste nicht gewartet werden. Jona Holtwick wurde nach der Altersabfrage gleich von Jugendleiter Michael Schmidt zum Lasergewehr-Stand geführt. Der Sportverein hat zwei davon im Zuge seiner Umbauarbeiten installiert. Dort wird ganz ohne Kugel und Feder geschossen. So dürfen schon Kinder ab neun Jahren ihre Treffsicherheit am Lasergewehr üben, während Jugendliche ab zwölf Jahren mit größter Vorsicht erste Schüsse mit den Luftgewehren abgeben konnten. Die Betreuer achteten genau darauf, dass sämtliche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wurden. „Das ist unsere wichtigste Aufgabe“, betonte Jugendleiter Schmidt, ehe er Jona detaillierte Instruktionen gab.

„Ein Gewehr muss immer auf die Zielscheibe hin gerichtet sein und darf nie geladen abgelegt werden“, erklärte Schmidt dem Neunjährigen. Der konzentrierte sich, visierte die Zieltafel an. Und Schuss. Sofort blickte auf dem Display neben dem Jungen das Ergebnis 9,6 von 10 Punkten auf. Ein Naturtalent. „Aufgeregt und ein wenig nervös war ich schon“, erzählte Jona Holtwick nach dieser Glanzleistung.

Neben ihm versuchten auch Luca Mendrina, die Zwillinge Mayar und Ezahaf Maab sowie die Brüder Peter (10 Jahre) und Paul (9 Jahre) Friedrichs ihr Glück. Auch die Friedrichs-Jungs konnten stolz von Trainingsschüssen im höchsten Bereich der Punkteskala berichten, und Mutter Sonja fand viele lobende Worte für den Schießsport. „Die Konzentrationsfähigkeit, die Koordination und die Feinmotorik werden beim Zielen auf die Scheibe geübt“, sagte sie, um auch die Vorbehalte mancher Eltern zu zerstreuen. Außerdem sporne das direkte Feedback über die erbrachte Leistung an und fördere den Ehrgeiz, ergänzte Sonja Friedrichs.

Erste Erfahrungen am Gewehr hatten ihre beiden Jungs bereits in einem Ferienlager und auf der Kirmes gemacht. Am Samstag freuten sie sich darüber, weiter üben zu können. Und dank des neuen modernen Übertragungssystems mitsamt eines großen Displays im Versammlungsraum war es den wartenden Kindern sowie Eltern möglich, das Geschehen am Schießstand live mitzuverfolgen. Die gesammelten Punkte wurden in Karten eingetragen, am Ende gab’s eine Urkunde mit den Erfolgen des Tages. Dazu sorgten Getränke, Leckereien und Überraschungen für Freude bei den Teilnehmern.