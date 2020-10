Vereine in Sonsbeck : Historisches Quiz zum Sonsbecker Jubiläum

(RP) Zur Erinnerung an die weitgehend ausgefallenen Feiern zum Jubiläum: Förderverein der Gemeindebücherei stellt 25 Fragen zu Ereignissen und Personen aus der 700-jährigen Geschichte des Ortes.

Die Gemeinde Sonsbeck feiert bekanntlich in diesem Jahr die Verleihung der Stadtrechte vor 700 Jahren. Die Corona-Pandemie, in den zurück liegen sieben Jahrhunderten absolut kein Thema, aber hat die geplanten Feierlichkeiten für das Jubiläumsjahr mächtig durcheinander gewirbelt. Die Pandemie ist zwar noch längst nicht ausgestanden. Trotzdem möchte die Gemeinde das Jubiläum noch einmal in die Köpfe der Menschen zurückholen und zwar mit einem coronakonformen Quiz.

Als die Planungen zum Jubiläumsjahr begannen, war für den Förderverein der Bücherei schnell klar, dass er zu dem seltenen Anlass gerne ein historisches Quiz durchführen möchte. Denn was liegt näher, als dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Bewältigung einer Aufgabe unter anderem auch in der Gemeindebücherei stöbern und nach der Lösung suchen. Somit haben die Vorstandsmitglieder des Fördervereins über Wochen das Internet durchforstet und Literatur der Bücherei gewälzt, um interessante und vielleicht auch unbekannte Fakten zur Sonsbecker Geschichte zu sammeln. Entstanden ist ein Quiz mit 20 Fragen rund um Sonsbecker Persönlichkeiten, Ereignisse und Vereinsgeschichten der vergangenen sieben Jahrhunderte, hat der Verein mitgeteilt.

Die Fragebögen liegen von sofort an im Rathaus sowie in der Gemeindebücherei aus oder können auf der Homepage der Gemeinde Sonsbeck heruntergeladen werden. Teilnehmen können alle Bürger und Bürgerinnen. Einsendeschluss ist am Samstag, 28. November. Die Gewinner werden am 14. Dezember, offizieller Tag der Verleihung der Stadtrechte, verkündet.