Kommunalpolitik in Sonsbeck : FDP will Ortsausschüsse in Labbeck und Hamb

FDP will Ortsausschüsse in Labbeck und Hamb

Kommunalpolitik in Sonsbeck

Jürgen Kühne ist Partei- und Fraktionsvorsitzender der FDP Sonsbeck in Personalunion. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Sonsbeck Die neue FDP-Fraktion im Sonsbecker Rat beantragt für die konstituierende Ratssitzung am Dienstag, 3. November, die Einrichtung von Ortsausschüssen für die Ortsteile Labbeck und Hamb.

Da dort in der Vergangenheit nur selten Einwohnerversammlungen stattgefunden hätten, seien die Bürger in den Ortsteilen ins politische Geschehen wenig eingebunden, meint die FDP. Nach dem Demokratieverständnis der Liberalen muss allen Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, an politischen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt zu werden. Um dies auf breiter Basis zu ermöglichen, seien Ortsausschüsse „unabdingbar“.