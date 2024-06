Sonsbecks Einsatzkräfte laden ein Familienfest rund um den neuen Feuerwehranbau

Eigentlich wollte die Feuerwehr den Anbau bereits zum Familienfest im vergangenen Jahr präsentieren. Allerdings ist es beim Umbau zu Verzögerungen gekommen. Unter anderem habe es an manchen Stellen mangelhaft ausgeführte Arbeiten gegeben, wie Bauamtsleiter Georg Schnitzler damals erklärte. Dabei habe sich die Firma zum Teil uneinsichtig gezeigt, sodass ein Gutachter hinzugezogen werden musste. Nun sind die Arbeiten endlich abschlossen, was beim beliebten Familienfest am Gerätehaus an der Alpener Straße gebührend gefeiert werden soll.