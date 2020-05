Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit : Extra-Spenden für drei Sonsbecker Vereine

Sonsbeck Die Sparkasse am Niederrhein unterstützt Sonsbecker Vereine in diesem Jahr mit mehreren tausend Euro. Drei Vereine bekommen darüber hinaus eine Extra-Spende – wer es ist, wurde bei einer Verlosung bestimmt.

Die Sparkasse am Niederrhein überweist in diesem Jahr 24.000 Euro an 70 Vereine in Sonsbeck, Labbeck und Hamb. Darüber hinaus vergibt sie Extra-Spenden von dreimal 250 Euro. Dafür hatten sich 40 Vereine aus Sonsbeck beworben. Geschäftsstellenleiter Tim Rütters und Vorstandsvorsitzender Giovanni Malaponti zogen jetzt am Brunnen vor dem Rathaus die Gewinner: die Herzsportgruppe Sonsbeck, die Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr und die Schießgruppe der St. Antonius Bruderschaft Hamb.