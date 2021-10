Ausstellung zum Kriegsende : Als Sonsbeck in Trümmern lag

Sonsbeck Mit Corona-Verspätung: Der Verein für Denkmalpflege erinnert jetzt mit einer Ausstellung an das Ende des Krieges vor „75+1 Jahren“. Eröffnet wird sie am Mittwoch mit einer Filmpremiere im Kastell. Zeitzeugen erzählen ihre Erinnerungen.

Eigentlich wollte der Sonsbecker Verein für Denkmalpflege bereits im vorigen Jahr mit einer Ausstellung ans Kriegsende vor 75 Jahren erinnern. Doch Corona machte den Planern einen Strich durch die Rechnung. Aufgeben wollten sie ihr Vorhaben aber auf keinen Fall. So lautet der Titel der Ausstellung, die am Mittwoch, 27. Oktober, um 19.30 Uhr im Kastell mit einer Filmpremiere offiziell eröffnet wird, „75+1 Jahre Freiheit“. Zu besichtigen sind Exponate und Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg von Freitag, 29. Oktober, an bis zum 21. November im Haus Schiffer an der Hochstraße.