Verleihung der S’Grooten-Plakette : Eine Sonsbecker Ikone in Laufschuhen

Erich Nabbefeld (M.) erhält von Bürgermeister Heiko Schmidt die S’Grooten-Plakette für seine Verdiente um die Gemeinde. Ehefrau Mechthild hat den Sportler und Pädagogen stets unterstützt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Erich Nabbefeld hat als ehemalige Hauptschulleiter und Gründer der Leichtathletik-Abteilung Sonsbeck maßgeblich geprägt. Dafür erhielt er nun die höchste Auszeichnung der Gemeinde.

Zahlreiche Sporttitel wurden unter seiner Regie errungen. Für sein Lebenswerk wurde er 2005 bereits mit dem Bundesverdienstkreuz bedacht. Nun kann Erich Nabbefeld eine weitere seltene Auszeichnung zu seiner Sammlung hinzufügen. Der Gründer der Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck hat am Freitagabend die S’Grooten-Plakette der Gemeinde erhalten. Mit der nach dem Kartographen Christian S’Grooten benannten Bronzeplakette werden Menschen geehrt, die sich in besonderer Weise um Sonsbeck verdient gemacht haben.

„Es ist die höchste Auszeichnung der Gemeinde“, betonte Bürgermeister Heiko Schmidt bei der Verleihung im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Leichtathletik-Abteilung. Und sie werde nur „sehr sparsam“ vergeben, ergänzte Schmidt lachend. Seit 1972 ist die S’Grooten-Plakette erst 21 Mal verliehen worden, zuletzt 2017 an Helmut Schwerdtfeger.

Info Sportverein besteht seit über 100 Jahren Mitglieder Der 1919 gegründete SV Sonsbeck zählt rund 1600 Mitglieder in sechs Sportabteilungen und zusätzlichen Lauftreffs.

Erich Nabbefelds Engagement ist bis heute prägend für die Gemeinde: Am 17. November 1941 in Büderich geboren und dann im benachbarten Ginderich aufgewachsen, kam Nabbefeld mit 23 Jahren als Junglehrer nach Sonsbeck. Er machte sein Zweites Staatsexamen an der damals neu gegründeten und inzwischen geschlossenen Hauptschule, die er anschließend 40 Jahre lang maßgeblich mitgestalten sollte. Zunächst als Lehrer, ab 1991 dann als Leiter der einzigen weiterführenden Schule Sonsbecks.

Das Aus bedauert der Pädagoge noch heute. „Wir haben schon damals das gemacht, was man heute individuelle Förderung nennt“, sagte er. „Wir waren eine zahlenmäßig kleine Schule, doch unser Ehrgeiz war, umso bessere Leistungen zu erzielen, indem wir versuchten, jeden einzelnen Schüler zu motivieren.“ Von Anfang an war Nabbefeld dabei auch die sportliche Entwicklung seiner Schützlinge wichtig. Während seiner Dienstzeit konnte die Mädchen-Mannschaft drei Deutsche Vize-Meisterschaften in Berlin und sechs NRW-Meistertitel bei „Jugend trainiert für Olympia“ gewinnen.

Aus seiner Leidenschaft für den Sport heraus hob Erich Nabbefeld 1971 schließlich auch die Leichtathletik-Abteilung des SVS aus der Taufe, die er 30 Jahre lang als Vorsitzender geleitet hat. Dabei konnte er nicht nur selbst als Mittel- und Langstreckenläufer zahlreiche Erfolge feiern. Dank seines Wirkens blühte die Abteilung schnell auf, weil Nabbefeld ein gutes Gespür für Talente mitbrachte und diese zu Topleistungen führte. So hat die Abteilung den Sportverein mit vielen Erfolgen auf nationaler und internationaler Ebene weit über die Grenzen der Gemeinde bekannt gemacht.

Bis heute schmücken 21 Titel, 24 Silbermedaillen und 26 Bronzemedaillen bei Deutschen Meisterschaften die Chronik der seit 50 Jahren bestehenden Abteilung. Hinzu kommen sechs Teilnahmen an Weltmeisterschaften, je eine Teilnahme an der Europameisterschaft und der Jugendolympiade und viele Wettkämpfe mehr. Doch nicht nur die Leistungskader waren Nabbefeld stets wichtig. Auch Kinder, die einfach nur Spaß an Bewegung hatten, standen für den Sonsbecker im Fokus, um sie „in Sachen Gesundheit, Selbstwertgefühl und soziale Kompetenzen“ zu fördern.

Nicht zuletzt deshalb hat der Abteilungsleiter zwei Veranstaltungen in Sonsbeck ins Leben gerufen, die sich heute großer Beliebtheit erfreuen: 1986 den Brunnenlauf und ein Jahr darauf den Frühjahrswaldlauf. Er selbst ist mit nun 80 Jahren noch sportlich aktiv, kann die Turnschuhe nicht an den Nagel hängen. Auch im SVS engagiert sich Nabbefeld weiter: als Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender der Leichtathleten.

(beaw)