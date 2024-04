Osterpferderennen in Sonsbeck Trab und Galopp durch den Winkelschen Busch

Beim ersten Galopprennen kamen die Stars des Pferdesports Stefanie Koyuncu und Anna van den Troost mit ihren Pferden Zavaro und Seven O Seven auf die Rennbahn. Als Sieger ging das Duo Koyuncu/Zavaro aus dem Wettkampf hervor, das Duo Anna van den Troost / Seven O Seven landete auf dem zweiten Rang. Seven O Seven wird von Christian von der Recke, ein Champion-Trainer und Stammgast beim Sonsbecker Renntag trainiert.