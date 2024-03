Windanlagen in Sonsbeck Energiegenossenschaft steht kurz vor der Gründung

Bei dem langfristigen Ziel, Windanlagen zu bauen, stehe man aber noch ganz am Anfang. Derzeit befassten sich zwei Gruppen mit zwei möglichen Standorten. Die „Balberger Gruppe“ plane in einem Bereich Richtung Kervenheim/Uedem, die „Bönninghardter Gruppe“ in einem Bereich an der Sonsbecker Grenze in Richtung Alpen/Issum. Laut Jansen-Hammel bestehen auf Gemeindegebiet nur kleine Flächen, die sich für Anlagen eignen. Begrenzt werden diese zum Beispiel durch Tabu-Flächen, etwa aufgrund von Naturschutzgebieten, durch Laubwaldgebiete, Wohnbebauung, Schutzabstände zu vorhandenen Infrastrukturen wie Autobahnen oder Freileitungen. Ebenfalls die Radaranlage in Marienbaum sowie die Einflugschneise von Flugzeugen müssen bedacht werden.