Sonergie geht an den Start Sonsbecker Energiegenossenschaft ist gegründet

Mit der Gründung der Genossenschaft könne jetzt die Arbeit an den momentan favorisierten Windenergieprojekten starten. Wie berichtet, befassen sich derzeit zwei Gruppen mit zwei möglichen Standorten. Die „Balberger Gruppe“ plane in einem Bereich Richtung Kervenheim/Uedem, die „Bönninghardter Gruppe“ in einem Bereich an der Sonsbecker Grenze in Richtung Alpen/Issum. Sonergie will nun den Dialog mit den Bürgern Sonsbecks suchen und den Fortschritt der Projekte kommunizieren. Noch in Arbeit ist die Webseite www.sonergie.info. Dort sollen Interessierte in Kürze weitere Informationen finden, insbesondere wie sie sich in der Genossenschaft einbringen können.