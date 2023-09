Turnhallenbesichtigung in Sonsbeck Energetische Sanierung an Sporthalle ist endlich abgeschlossen

Das Projekt war in der Politik sehr umstritten. Einige Fraktionen wünschten sich lieber einen Neubau, anstatt eine 40 Jahre alte Turnhalle zu modernisieren. Als nach Kalkulationsfehlern des Planungsbüros und wegen der explodierenden Preise in der Baubranche die geplanten Sanierungskosten um rund 772.000 Euro auf mehr als drei Millionen Euro gestiegen sind, forderte die FDP in einem Antrag den sofortigen Stopp der weiteren Planungen. Unterstützung bekamen die Liberalen von SPD, BIS und Teilen der Grünen. Letztlich stimmte die Mehrheit im Rat jedoch für die Fortführung der geplanten Sanierung. Der Umbau wird aus dem Landes-Topf „Kommunaler Klimaschutz“ gefördert. Zuschüsse von knapp über 1,7 Millionen wurden bewilligt. Die Bemühungen der Verwaltung um eine Erhöhung der Fördersumme waren erfolglos. Somit flossen mehr als eine Million Euro aus der Gemeindekasse in das Projekt.