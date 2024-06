Kinderbetreuung in Sonsbeck Eltern wollen Kita in Labbeck übernehmen

Info

Hamb Bisher hat die Pfarrei St.-Maria-Magdalena drei Kindergärten in Trägerschaft. Im Frühjahr kündigte sie an, dass sie im Sommer den Standort Hamb aufgeben wird – wegen Personalmangels, aber auch, weil das Gebäude, das ihr nicht gehört, zu marode für den weiteren Betrieb sei. Die Familien könnten ihre Kinder dann im Kindertageseinrichtung in Labbeck betreuen lassen.

Sonsbeck Wenn der Kindergarten in Labbeck zum Kindergartenjahr 2025/26 an die Elterninitiative übergeben wird, bedeutet das für die Pfarrei, dass sie sich mit dem gesamten Personal auf die Kindertagesstätte in Sonsbeck konzentrieren kann. Dort werden in fünf Gruppen aktuell 110 Kinder betreut. Den Mitarbeitern in Labbeck sei angeboten worden, das sie bei der Pfarrei beschäftigt bleiben und nach Sonsbeck wechseln, so Pfarrer Günter Hoebertz. Sie könnten aber auch den Trägerwechsel mitmachen.