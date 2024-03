Kinderbetreuung in Sonsbeck Labbecker sorgen sich um Kita vor Ort

Die Bürgermeisterin informierte darüber, dass es in Labbeck ebenso wie in der Ortschaft Hamb geplant sei, Eltern zu einer Vollversammlung einzuladen. „Aber weder das Kreisjugendamt noch die Gemeinde haben Interesse daran, die Tagesstätte am Dorfplatz zu schließen“, versicherte Bogedain. „Sollte die Kirche als Trägerin wegfallen, muss sich der Kreis etwas einfallen lassen.“ Denn zuständig sei das Kreisjugendamt, und Eltern hätten einen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-Platz. „Wir müssen abwarten, wie die neuen Zahlen aussehen, wie viele Kinder unterversorgt sind“, so Bogedain.