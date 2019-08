Baumpflanzaktion : Eine wasserverträgliche Ulme für die i-Dötzchen

Sonsbeck Zum ersten Schultag setzten Schülereltern der Wichern-Grundschule eine Tradition fort. Sie pfanzten einen Baum des Jahres ein.

Der erste Schultag wurde gestern an der Sonsbecker Johann-Hinrich-Wichern groß gefeiert. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena und einer Einschulungsfeier im Forum der Schule begann für 49 Kinder in zwei Klassen die erste Unterrichtsstunde mit ihrer Klassenlehrerin Teresa Fledder und ihrem Klassenlehrer Matthias Kamps. Während der allerersten Unterrichtsstunde pflanzten einige Eltern für die i-Dötzchen im direkten Schulumfeld einen Einschulungsbaum, eine Flatter-Ulme. Baum des Jahres 2019. Für Sonsbeck ist der bis zu 35 Meter hohe Baum schon fast sinnbildlich: Sie vertragen Überflutungen von mehr als 100 Tagen im Jahr....