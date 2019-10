Ohne Beute geflüchtet : Einbrecher dringen in Sonsbecker Elektrohandel ein

Foto: dpa/Carsten Rehder Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto).

Sonsbeck Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, gewaltsam in einen Nebenraum eines Elektrohandels an der Straße Zur Licht in Sonsbeck eingedrungen.

Von dort versuchten sie vergeblich mehrere Türen zur Werkshalle aufzubrechen. Unverrichteter Dinge verließen die Täter ohne Beute das Gelände.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel. 02801 71420.

(RP)