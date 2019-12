Einbruch in Sonsbeck : Einbrecher stehlen Tresor und Bargeld

Die Polizei in Xanten bittet um Hinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Sonsbeck Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 17.45 und 18.05 Uhr über ein Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Uedemerbrucher Straße eingedrungen.

Sie stahlen einen Tresor und Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Bewohner hatten nur kurz das Haus verlassen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel. 02801 71420.

(RP)