Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht Einbrecher fahren mit Auto in Lebensmittel-Discounter in Sonsbeck

Sonsbeck · In einen Lebensmittel-Discounter an der Hochstraße in Sonsbeck ist versucht worden, einzubrechen. Die Täter beschädigten den Eingangsbereich erheblich. Ein Alarmsystem schlug sie jedoch in die Flucht.

02.08.2024 , 14:16 Uhr

Die Polizei bittet um Zugenhinweise. Foto: dpa/David Inderlied

In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Discounter auf der Hochstraße in Sonsbeck einzubrechen. Dabei wurde der Eingangsbereich erheblich beschädigt. Die Überwachungskamera filmte die Tat mit. Nun bittet die Polizei um Mithilfe. „Nach derzeitigem Kenntnisstand und Einsicht in Kameraaufzeichnungen fuhren die unbekannten Täter gegen 0.36 Uhr mehrfach mit einem Auto gegen den separaten Eingangsbereich“, teilt die Polizei mit. Die betroffene Schiebetür gehört zum links neben dem Haupteingang gelegenen Getränkemarkt. Die Tür wurde laut Polizeiangaben bei dem Einbruchsversuch stark beschädigt. Im Anschluss sei ein Täter aus dem Auto gestiegen und den Eingangsbereich betreten. „Nachdem er nach wenigen Sekunden den Bewegungsmelder ausgelöst hatte und das Licht anging, flüchtete er, nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Tatbeute, aus dem Objekt“, berichtet die Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, athletische Figur, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, grauer Jogginghose, weißen Socken, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und grauen Handschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter Tel. 02842 934-0 zu melden.

(beaw)