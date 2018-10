Sonsbeck: Einbrecher erbeuten Tresor mit Waffen und einen Twingo in Hamb

Gefährliche Beute in Hamb gemacht : Einbrecher erbeuten Tresor mit Waffen und einen Twingo

Foto: Michael Scholten

Sonsbeck (pm) Gefährliche Beute machten bislang unbekannte Täter am Dienstag zwischen 13 Uhr und 21.20 Uhr in Sonsbeck-Hamb. Dort verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Holländischen Straße.

Markus Plüm

Sie durchwühlten alle Räume und stahlen einen etwa 1,50 Meter großen Waffentresor aus einem Kellerraum. In diesem befanden sich drei Gewehre sowie die entsprechende Munition.

Zusätzlich entwendeten sie einen Autoschlüssel und stahlen anschließend den dazugehörigen grauen Renault Twingo mit Baujahr 2018. Dieser hat eine schwarze Heckklappe und ist auf das amtlichen Kennzeichen WES-BW 518 zugelassen. Der Wagen parkte neben der Zufahrt des Grundstücks.



Die Tat selbst blieb nach Angaben der Kreispolizei Wesel unbeobachtet. Erst als einem Nachbar auffiel, dass der Wagen nicht mehr in der Zufahrt stand, fiel der Einbruch auf. Die Bewohner des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt der Tat im Urlaub, der Nachbar kümmerte sich in dieser Zeit um das Haus. Da die Besitzer bislang aber noch nicht befragt werden konnten, ist derzeit auch noch unklar, ob weitere Gegenstände von den Tätern gestohlen wurden.