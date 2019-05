Riss im Kirchengemäuer : Trotz Riss bleibt die Kirche vorerst weiter nutzbar

In der Kirche St. Maria Magdalena tun sich Risse im Mauerwerk auf. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Vom Riss im Gemäuer der Kirche St. Maria Magdalena geht keine unmittelbare Gefahr aus. Doch er muss geschlossen werden.

Der Riss durch das Mauerwerk der Pfarrkirche St. Maria Magdalena muss geschlossen werden. Eine direkte Gefahr bestehe allerdings nicht, erklärt Pfarrer Günter Hoebertz in Absprache mit dem Architekten Marko Lenk (Büro Neunziggrad) aus Dinslaken. Der hätte anderenfalls die Schließung der im Jahr 1432 eingeweihten dreischiffigen Backstein-Basilika sofort veranlassen müssen. Allerdings braucht’s Geduld. Ein Statiker ermittelt derzeit die Kosten für die Sanierung des Risses, der sich von der Sakristei über das gesamte Chorraum-Gewölbe bis zur anderen Kirchenseite hinzieht (wir berichteten). „Die Prüfung dauert noch eine Weile“, sagt Hoebertz. Dass keine direkte Gefahr vorliege, beruhige ihn erst einmal, so Hoebertz weiter. Ein ungutes Gefühl aber bleibt, dass der Chorraum irgendwann wegbrechen könnte. Pastor Hoebertz versichert: „Ich behalte ich die Risse in der Kirche weiter im Auge.“ Übersehbar sind sie ohnehin nicht.