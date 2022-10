Politik berät über überarbeiteten Entwurf : Dritter Anlauf für Sonsbecks Richtlinie zur Bauland-Vergabe

Viele wollen in Sonsbeck bauen. Die Nachfrage nach Grundstücken ist deutlich höher als das Angebot (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Sonsbeck Schon zweimal wurde die Entscheidung über den Punktekatalog vertagt, mit dem die Vergabe von Baugrundstücken in Sonsbeck geregelt werden soll. Nun gibt es einen neuen Entwurf.

Die neue Richtlinie zur Vergabe von Wohnbaugrundstücken in Sonsbeck kommt in der Hauptausschusssitzung am Donnerstag, 27. Oktober, erneut auf die Tagesordnung. Politik und Verwaltung feilen bereits seit mehr als einem Jahr an einem Punktesystem, mit dessen Hilfe die große Nachfrage der Interessenten gerecht bedient werden soll. Jetzt gibt es einen abermals überarbeiteten Entwurf des Punktekatalogs.

Schon zweimal wurde eine Entscheidung über die Richtlinie vertagt, weil die Fraktionen noch offene Fragen im Entwurf und weiteren Beratungsbedarf sahen. Die Grünen beispielsweise fragten, wie mit den bereits länger auf der Warteliste stehenden Interessenten verfahren werde. Denn nach dem alten System rückten Interessenten, die keinen Zuschlag bekommen haben, auf der Liste für das nächste Neubaugebiet höher. Die FDP sah bei dem Thema Mehrgenerationen-Wohnen noch Klärungsbedarf.

Und auch von Seiten der Bürger gab es Aufforderungen an die Politik, etwa die von Wolfgang Schoofs, ältere Sonsbecker mit Wohneigentum in der Gemeinde nicht gänzlich auszuschließen. Er sah für diese Personengruppe kaum Chancen, nach dem Punktesystem an ein Grundstück zu kommen, um beispielsweise nochmals altersgerecht bauen zu können.

Eine der nun im Punktekatalog aufgenommenen Ergänzungen begünstigt langjährige Sonsbecker. So sollten laut Entwurf zwar schon vorher Personen, die unter fünf Jahren ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, fünf Punkte erhalten. Und zehn Punkte sollte es für Menschen geben, die seit mindestens fünf Jahren in Sonsbeck leben beziehungsweise dies früher getan haben. Neu ist aber, dass es für alle weiteren fünf Jahre Hauptwohnsitz in der Gemeinde Sonsbeck einen weiteren Punkt geben soll, maximal aber zehn Punkte.

Der nach dem ersten interfraktionellen Gespräch veränderte Passus „Private Bewerber, die bereits innerhalb der letzten 20 Jahre ein gemeindeeigenes Wohnbaugrundstück erworben haben, bleiben bei der Vergabe der Wohnbaugrundstücke unberücksichtigt“ steht im Entwurf aber weiterhin drin.

Der Haupt- und Finanzausschuss berät am Donnerstag, 27. Oktober, um 18 Uhr im Kastell über die Richtlinie. Der komplette Entwurf ist auf der Homepage der Gemeinde Sonsbeck abrufbar.

(beaw)