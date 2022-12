Einsatz für Feuerwehr Sonsbeck Drei Personen bei Unfall an A 57-Ausfahrt verletzt

Die Feuerwehr Sonsbeck ist am späten Sonntagnachmittag zu einem Unfall mit zwei beteiligten Pkw an der A57-Anschlussstelle Uedem (Schloss-Wissener-Straße in Kevelaer-Kervenheim) gerufen worden. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Die Einsatzkräfte mussten zunächst von im Fahrzeug eingeklemmten Personen ausgehen.