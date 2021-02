Forderung an Straßen NRW : Sonsbeck drängt auf Radweg-Sanierung an Balberger Straße

Sonsbeck Die zuständige Straßenmeisterei Geldern plant aktuell keine Sanierung des Radwegs in Sonsbeck. Nun will die Gemeinde mit dem neuen Leiter der übergeordneten Regionalniederlassung Niederrhein sprechen.

Der Fuß- und Radweg an der Balberger Straße in Sonsbeck soll nach Ansicht von Politik und Verwaltung so schnell wie möglich verbessert werden. In der Bauausschusssitzung waren sich alle Mitglieder einig, dass der schlechte Zustand des Fuß- und Radweges zwischen Landdrotsche Huf und Uedemerbrucherstraße nicht hinnehmbar sei.