Weihnachtlicher Treffpunkt in Sonsbeck Warum eine Krippe in Sonsbeck die ganze Nachbarschaft anzieht

Ab Mitte November sind Helmut und Brigitte Lomme jedes Jahr schwer beschäftigt. Denn ab dann wird ihr Vorgarten nach und nach zu einer kleinen Attraktion in Sonsbeck. Wenn alles pünktlich zum ersten Advent fertig sei, blieben Menschen davor stehen und staunten, sagt Helmut Lomme. Denn was sie dort jedes Jahr zu sehen bekommen, ist keine gewöhnliche Krippe. Etwa drei mal drei Meter misst sie, darin liebevoll aufgestellt: Maria und Josef, Schafe, ein Ochse, ein Esel, der Erzengel Gabriel, die heiligen drei Könige – viele dieser Figuren wurden in Handarbeit von Bekannten der Lommes angefertigt. Das Christkind wird erst am 24. Dezember in die Wiege gelegt.