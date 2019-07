Ratefüchse in der Lions Lounge : Sonsbecker „Kneipenquiz“ erlebt Gastspiel eines Profis

Kneipenquiz ist auch am Niederrhein ein sehr beliebtes Format. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Sonsbeck Sebastian Jacobi und seine Mitstreiter aus der „Fragen-Factory“ waren zu Gast im Biergarten der Lions Lounge. Die Besucher nahmen es mit Humor und Kampfgeist gegen die Profis auf.

Von Rita Hansen

Manch ein Teilnehmer des „Kneipenquiz’“ überlegte kurz, ob er nicht direkt wieder nach Hause gehen sollte. Da saß mit Sebastian Jacobi und seinen Mitstreitern der „Fragen-Factory“ wissensstarke Konkurrenz im Biergarten der Lions Lounge. Doch die Besucher nahmen’s mit vergnügtem Kampfgeist. Schließlich war es auch spannend, gegen den „Jäger“ aus der Sendung „Gefragt – Gejagt“ anzutreten.

Im März 2018 hatten Philipp Lessig und Günter Lion das „Kneipenquiz“ in Sonsbeck eingeführt. Anfangs mit 25 Teilnehmern. Inzwischen sind es meist um die 60 Mitspieler, die sich an dem monatlichen Quizabend beteiligen. Die Idee zu den Veranstaltungen kam Lessig bei den Quiz-Abenden der „Fragen-Factory“ in Duisburg. Dort moderieren Sebastian Jacobi und andere Quizmaster im Wechsel einmal wöchentlich die Fragerunde. Jetzt reisten die Duisburger zum Gegenbesuch nach Sonsbeck.

Die „Grüne Perle“ war dem 41-jährigen Jacobi nicht nur durch Philipp Lessig ein Begriff, wie er erzählte. Er sei früher oft mit der Familie nach Kevelaer gefahren: „Das ist wirklich eine sehr schöne Ecke hier.“ Einen besonderen Auslöser habe es für die Quizzer-Laufbahn nicht gegeben, es sei ein Prozess gewesen, berichtete er. Schon als Kind sei er wissbegierig gewesen. Kurz vor dem Abi­tur habe er an einem „Kneipenquiz“ in Oberstdorf teilgenommen, wo er damals lebte.

Der Abend endete mit der Erkenntnis, dass er noch viel lernen müsse, wie sich Jacobi schmunzelnd erinnerte. Als ihm auffiel, dass sich die Fragen wiederholten, wechselte er die Seiten und begann selber, Quiz-Fragen zu schreiben. Seit 2006 initiiert er gemeinsam mit seinen Kollegen das „Kneipenquiz“ auch in Duisburg. Als ein Jahr später die Quiz-Weltmeisterschaft in Köln stattfand, nahm er teil – und war „überraschend der Beste“. So wurde der hauptberufliche Controller zum Profi-Quizzer. „Mich reizt die Vielfalt des Wissens“, sagte er. Das Schönste sei, wenn eine Frage einen Funken „Mehr-Wissen-Wollen“ auslöse, so Jacobi.