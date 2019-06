Frauen in technischen Berufen : Frauen als Fachkräfte bei Krensa normal

Frauen in technischen Berufen

Sonsbeck Das Sonsbecker Unternehmen Krensa setzt bei der Fachkräftesicherung auch auf Frauen. Die Agentur für Arbeit wirbt bei Schülerinnen für MINT-Berufe.

Wenn Fertigungsleiter Björn Tenbrink die Zahl der eingehenden Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz mit früher vergleicht, fällt sein Urteil kurz und knapp aus: „Wesentlich weniger.“ Fachkräftemangel? „Definitiv.“ Auf die Bewerbung von Christine Sauereßig vor gut drei Jahren reagierte das Sonsbecker Unternehmen Krensa daher sehr offen. „Das war keine große Diskussion. Man muss sich Gedanken machen um die Sozialräume. Das haben wir einfach in Angriff genommen.“ Ein Glück für die 21-Jährige, die im Januar ihre Ausbildung zur Zerspanungsmechanikerin erfolgreich beendet hat.

Ursprünglich wollte sie nach dem Hauptschulabschluss und einer Berufsorientierung Industriemechanikerin werden, aber nach einem Praktikum bei Krensa schwenkte sie um und ist sehr zufrieden mit ihrer Berufswahl. „Mich interessiert einfach, was man aus einem Klotz machen, was man alles drehen und spanen kann“, erzählt sie.

Beratung Berufsberatung in der Schule oder in der Arbeitsagentur, Terminabsprache unter Tel. 0800 45555 00 (gratis) oder im Internet unter www.arbeitsagentur.de/beratungswunsch

Jobbörse Auf der Jobbörse am Mittwoch, 19. Juni, in der Weseler Niederrheinhalle stellen sich Ausbildungsbetriebe aus dem MINT-Bereich vor. Schüler können sich dort aus erster Hand informieren.

Während die Freundinnen weniger nachvollziehen konnten, was sie an dem technischen Beruf faszinierte, standen die Eltern immer hinter ihr. Ihre jüngere Schwester hat sogar den gleichen Weg eingeschlagen, absolviert ihre Ausbildung bei einem Betrieb in Birten.