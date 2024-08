Live-Musik in Sonsbeck Die großen Songs von Queen im Kastell

Lion: „Wir haben Queen Must Go On für den Samstag, 14. September, gebucht.“ Dann treten Ward Palmen und seine Musiker in Sonsbeck auf, aber nicht in der Lion’s Lounge, sondern im Kastell an der Herrenstraße. Um 19 Uhr ist Einlass, die Show beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten kann man jetzt schon im Vorverkauf bekommen. Entweder kauft man sie direkt zu den Öffnungszeiten im Bistro an der Hochstraße oder man bestellt sie online über die Internetseite www.lions-lounge.de. Im Vorverkauf kosten Tickets 48 Euro.