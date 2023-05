Auszeichung für Niederrheiner Das ist Deutschlands bester Nachwuchs-Busfahrer

Rund 200 Azubis des Jahrgangs 2022 erhielten bei der „Nationalen Bestenehrung“ am Montag ihre Urkunden und Pokale live auf großer Bühne in Berlin. Die Preisträgerinnen und Preisträger sind die besten Absolventinnen und Absolventen in ihrem Beruf und haben sich unter fast 300.000 Teilnehmenden bei den Winterprüfungen 2021/22 und den Sommerprüfungen 2022 an die Spitze gesetzt.