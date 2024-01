Live-Musik in Sonsbeck Mit viel Power, aber fast ohne Strom

„Summer sun“ von der Gruppe Texas und „Losing my religion“ von R.E.M. waren die ersten Songs, mit denen die Gruppe Harry Shelter mit Sabine Schmidt als Sängerin und an der Gitarre, an der Ukelele und an Rhythmus-Instrumenten überzeugte. Mit ihr auf der Bühne standen Michael Niewerth und Veit Scheuermann ebenfalls als Sänger und Gitarristen sowie Frank Lohre als Bassist. Gut bekannt waren vielen der Gäste die drei Bandmitglieder Veit, Frank und Sabine, die in den 1990-er Jahren in der Band Frozen Smile gespielt hatten. Als Zugabe spielten die vier Musiker den Titel „Besseres Leben“, das sie kurzfristig in ihr Programm aufgenommen hatten. „Entstanden ist dieses Lied 1992 nach dem rechtsradikalen Anschlag in Möllen, bei dem einige Menschen ums Leben kamen. Seit 30 Jahren wird es von den Pfadfindern und Unternehmen Zündkerze am Lagerfeuer gespielt, worüber wir uns sehr freuen“, so Sabine Schmidt nach dem Konzert.