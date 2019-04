Verein für Denkmalpflege in Sonsbeck : Neue Möbel und viele Aktivitäten in der Gommanschen Mühle

Sonsbeck Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für Denkmalpflege wurden das Jahresprogramm und Neuerungen vorgestellt. Info-Stele auf dem jüdischen Friedhof.

Die Mitgliederversammlung des Vereins für Denkmalpflege fand im Clubraum der Campinganlage Kerstgenshof in Labbeck statt. Vorsitzender Heinz-Peter Kamps begrüßte die Mitglieder und berichtete nach der Ehrung der Verstorbenen des Vereins, unter aanderen des Ehrenvorsitzenden Heinrich Kerstgens, über die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Der Kassenbericht von Kassenführer Ludger van Bebber sowie der Bericht von Kassenprüferin Anita Orgassa sprachen von einem beruhigendes finanziellen Polster zur Finanzierung neuer Aufgaben. Zur Freude des Vorsitzenden wurde seinem Vorschlag auf Erweiterung des Vorstandes einstimmig zugestimmt. Thomas Grütters und André Verhoeven wurde als neue Beisitzer begrüßt. Danach stellte Kamps das Jahresprogramm vor.

Bei den vom Gewerbering veranstalteten Märkten wird der Verein wieder Stadtführungen anbieten, die nächsten beim Brunnen- und Herbstmarkt. Am Sonntag, 19. Mai, wird die Gommansche Mühle zum internationalen Museumstag mit neuen Infotafeln und teilweise neuer Möbilierung ab 11 Uhr geöffnet. Beim Mühlenfrühstück am Himmelfahrtstag, 30. Mai.

Vom Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 10. Juni, an bis zum Brunnenmarkt am Sonntag, 16. Juni, wird in der Mühle wieder eine Postkartenausstellung aus der Sammlung von Christiane und Thomas Grütters zu sehen sein. Thema sind diesmal die Sonsbecker Gaststätten, von denen es vor dem II. Weltkrieg noch eine ganze Reihe gab. Diese Ausstellung wird auch beim Niederrheinischen Radwandertag am Sonntag, 7. Juli, in der Mühle zu sehen sein.

Geplant ist auch wieder eine Beteiligung am Ferienspaßprogramm der Gemeinde Sonsbeck. Am Sonntag, 8. September, ist Tag des offenen Denkmals, soll auf dem jüdischen Friedhof eine Stele errichtet werden. Die soll mit einer Schatulle versehen werden mit einer Informationsschrift mit den Namen der Bestatteten und die die Bedeutung der Zeichen und Symbole auf den Grabmalen erläutert.

Dann findet am 15. September am Tag des Geotops die schon traditionelle Führung auf dem GeoWanderweg mit Bruno Gasthaus statt. Am 3. November bietet der Verein wieder eine Friedhofsführung mit Anita Orgassa an. Außerdem beteiligt er sich am ökumenischen Gang des Gedenkens am 9. November und am offenen Adventskalender. Am 5. Dezember kommt der Nikolaus in die Mühle.

Der Verein beteiligt sich am Stadtjubiläum 2020. Mit der Evangelischen Kirchengemeinde ist vereinbart, dass sie die Kirche für eine Zusammenfassung der bisherigen Postkartenausstellungen zur Verfügung stellt. Und es laufen Gespräche mit dem Niederrhein-Museum in Wesel, um Handschriften aus dem Andreas-Kloster, die sich in der Uni Bibliothek in Darmstadt befinden, einmal am Niederrhein auszustellen.