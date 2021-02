Karneval in Sonsbeck : Im Handstreich – De Kühne hat das Sagen im Rathaus

Sonsbeck De Kühne lässt sich den Möhnensturm nicht verbieten und hat die Macht in Sonsbeck übernommen. Jetzt will sie neben den neuen Aussichtsturm eine Skiflug-Schanze bauen.

Neben dem neuen Aussichtsturm in der Sonsbecker Schweiz will die Gemeinde eine Sprungschanze für Ski-Flieger bauen und in fünf Jahren Bischofshofen als Austragungsort bei der Vier-Schanzen-Tournee ablösen. Diese bislang streng geheim gehaltenen Pläne sind am Altweiber-Donnerstag nach einem unerwarteten Putsch im Rathaus bekannt geworden. In einem Solo-Möhnensturm hat De Frau Kühne Bürgermeister Heiko Schmidt im Handstreich die Macht entrissen, ihm mit seiner Schere aus der Schreibtischschublade den Schlips abgeschnitten und auf seinem Sessel Platz genommen.