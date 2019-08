Festival am Niederrhein : Rock am Dick ist bereits restlos ausverkauft

Sonsbeck Das Festival am Heideweg in Sonsbeck geht bereits zum 16. Mal über die Bühne. Alle 900 Karten sind weg.

Das Rock am Dick ist ausverkauft. Alle 900 Karten sind weg. Wenn am Samstag, 24. August, die 16. Runde des beliebten Festivals über die Bühne geht, wird es daher keine Abendkasse geben, teilt Veranstalter Allgemeine Konzertorganisation Sonsbeck (Alko SBK) auf seiner Internetseite mit.

Auf der Bühne am Heideweg werden sich wieder sieben Bands abwechseln – von lokalen Größen bis zu überregional bekannten Bands aus den benachbarten Niederlanden. Das Line-Up bietet wieder eine Rock-Mixtur aus Ska, Punk, Metall, Hardcore und Crossover. Davor gibt’s schmackhafte Spezialitäten vom Pommespanzer und reichlich Bier, das wieder im Eintrittspreis inbegriffen ist. Ab 16 Uhr werden die Pforten zum Festvalgelände geöffnet. Die Bands: Rantaplan, Myterror, Smyley and the underclass, Sheverine, Macsat und Skapanska (Skapunk-Band aus Xanten). Auch in diesem Jahr kümmert sich das Goodboy Soundsystem um das Warming Up der Rock-am-Dick-Gäste, die schon vorm eigentlichen Festivalstart in Stimmung gebracht werden sollen.