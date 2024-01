Festival in Sonsbeck Darum fällt Rock van Dyck 2024 aus

In diesem Jahr wird es kein Rock-van-Dyck-Festival geben. Diese Entscheidung hat das Team von Alko SBK (Allgemeine Konzert Organisation Sonsbeck) Ende 2023 getroffen. Ausschlagend war, dass sich im Vorfeld nicht genügend Leute gefunden haben, die Zeit genug hätten, fest in einem Orga-Team mitzuarbeiten. „Vielen Rock van Dyck erfahrenen Mitgliedern fehlt es in diesem Jahr einfach an Kapazitäten für die Organisation des Festivals“, erklärt Sprecherin Anna-Maria Evers. Private Gründe ließen es bei einigen einfach nicht zu, dass sie sich wieder über viele Monate hinweg für die Organisation des Festivals einsetzten.