Nach monatelanger Suche Ein neues Gesicht für den Klimaschutz in Sonsbeck

Es hat sich einiges an Arbeit angestaut in den rund fünf Monaten, in denen die Stelle im Klimaschutzmanagement der Gemeinde Sonsbeck vakant war. Christopher Tittmann war im Sommer vergangenen Jahres in seine Heimatstadt Kamp-Lintfort gewechselt, und Sonsbeck suchte händeringend nach einem Ersatz. Seit Anfang Dezember ist eine Nachfolgerin gefunden. Jung und hochmotiviert. „Sonsbeck ist schon auf einem guten Weg“, ist sich Christine Klanten sicher, nachdem sie sich einen Überblick über die angestrebten Projekte auf ihrem vollgepackten Schreibtisch verschafft hat. „Ich freue mich darauf, weitere Ideen einbringen zu können“, ergänzt sie.