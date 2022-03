Solide Finanzlage in Sonsbeck : CDU-Mehrheit setzt Haushalt durch

Sonsbecks Ortskern von oben. Die Finanzlage der Gemeinde erlaubt es, im Haushaltsjahr 2022 neue Projekte anzustreben (Archivfoto). Foto: Norbert Prümen

Sonsbeck Die Oppositionsfraktionen haben den Finanzplan für die Gemeinde Sonsbeck geschlossen abgelehnt. Das Jahresdefizit von 661.000 Euro kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Wir fassen die Haushaltsreden zusammen.

CDU: Laut CDU-Fraktionschef Josef Elsemann habe der Haushaltsplan aufgezeigt, dass Sonsbeck trotz Pandemie optimistisch in die Zukunft schauen könne. Deshalb sei es der CDU nicht schwergefallen, auf eine Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer zu verzichten. „Die Grundsteuer A wurde zuletzt 1995 angehoben, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer 2012“, so Elsemann. „Es gibt nicht viele Kommunen, die zugunsten ihrer Bürgerinnen und Bürger und der ortsansässigen Unternehmen über einen so langen Zeitraum nicht an der Steuerschraube gedreht haben.“ Die Verwaltung habe überzeugend darstellen können, welche „enorme Leistungen“ zu erbringen seien, um die Wünsche und Ziele – auch der Politik – umzusetzen. Nicht alles, was wünschenswert sei und beschlossen wurde, könne sofort umgesetzt werden. Die CDU habe Verständnis, dass Prioritäten gesetzt werden müssten. „Wir haben deshalb zähneknischernd akzeptiert, dass mit der Aufstellung des Gemeindeentwicklungskonzepts noch nicht intensiv begonnen wurde.“ Bis zuletzt habe es Ansatzveränderungen gegeben, die diskutiert wurden. Unstrittig sei bei allen Fraktionen die Einplanung von 100.000 Euro für zu erwartende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Der Fraktionschef betonte, dass „die von der Verwaltung möglicherweise zu leistende Hilfe für Flüchtlinge wichtiger ist, als die Umsetzung diverser Vorhaben und Beschlüsse“. Der kalkulierte Fehlbetrag von 661.000 Euro könne dank der „gut gefüllten Ausgleichsrücklage“ kompensiert werden. Elsemann: „Wir müssen uns deswegen nicht sorgen.“ Die CDU stimmte dem Haushalt zu.

Bündnis 90/Die Grünen: Werner Kalter lobte in seiner Haushaltsrede, dass das negative Ergebnis aus dem Vorjahr in Höhe von 1,6 Millionen Euro für 2022 „wesentlich verbessert werden“ konnte. „Wir betrachten die Entwicklung als positive Folge der konservativen und zurückhaltenden Planung des Kämmerers, was grundsätzlich zu begrüßen ist“, sagte der Fraktionschef der Grünen. Im Etatentwurf fehlten ihm jedoch zukunftsorientierte Ansätze. „Die grundsätzliche Frage, wie Sonsbeck in 20 Jahren aussehen soll, wird hier überhaupt nicht erkennbar“, monierte Kalter. Seiner Ansicht nach prägten zukunftsorientierte Investitionen das Stadtbild, das Zusammenleben, die wirtschaftliche Entwicklung, sie schufen Kaufkraft und ließen kommunikative Orte entstehen. Deshalb hätten die Grünen die Neugründung eines Ausschusses für die Gemeindeentwicklung angestrebt. Der Vorschlag sei abgelehnt worden. Stattdessen sollte sich der Bauausschuss mit dem Thema befassen. „Eine komplette Mogelpackung, wie sich jetzt herausstellt“, so Kalter. Bis heute habe sich bei dem Thema Gemeindeentwicklung nichts getan. Auch in puncto Klimaschutz sieht der Grünen-Politiker Nachholbedarf. Die Aktualisierung der zuletzt 2013 erstellten Klimaschutzstudie sei abgelehnt worden, ebenso die Erstellung eines Katasters für erneuerbare Energiequellen. Der Vosrschlag, klimarelevante Fakten wie den Stand von CO 2 -Emmissionen in der Gemeinde zu ermitteln, sei laut Kalter „schlichtweg ignoriert worden“. Damit bemängelte er auch die Kultur im Rat, die „durch Ablehnung zu allem, was von den Oppositionsparteien kommt“ geprägt sei. Die Grünen lehnten den Haushalt ab.

SPD: Christa Weidinger bescheinigte der Gemeinde eine solide Finanzlage. 2021 sei ein deutlicher Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. „Der Ansatz für 2022 sieht Erträge von vier Millionen Euro vor“, sagte sie. Investitionen könnten ohne Kredite finanziert werden. Es gebe ausreichend liquide Mittel. Vor diesem Hintergrund kritisierte die SPD-Fraktionschefin, dass haushaltsrelevante Anträge der Opposition abgelehnt worden sind. Sie zählte dazu den Ansatz zur Errichtung einer öffentlichen Toilette im Spiel- und Sportpark, für die Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts sowie für eine Machbarkeitsstudie zur Neugestaltung des Neutorplatzes. „Eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer Gemeinde ist zum wiederholten Male im Haushaltsplan nicht erkennbar“, so Weidinger. Erstaunt sei sie über eingeplante Haushaltsmittel für ein eigenes Förderprogramm zur Stärkung des Ortskerns gewesen, nachdem 2021 der SPD-Antrag abgelehnt worden sei, an einem Förderprogramm des Landes teilzunehmen. Die Sanierung der Grundschulturnhalle nannte Weidinger eine „Vergeudung von Steuergeldern“. Ihr zufolge seien 2021 zudem viele Projekte unerledigt geblieben. „Die Begründung für diese Versäumnisse ist seit Jahren gleichlautend. Die Verwaltung sei mit laufenden Projekten schon am Limit“, so Weidinger. „Das ist inakzeptabel und die Konsequenz kann nur sein, dass mehr Personal eingestellt wird und Leistungen extern vergeben werden.“ Vor allem die Neugestaltung der Spielplätze sei zügig umzusetzen. „Geld steht ausreichend zur Verfügung, doch auf einem Haushaltsansatz kann kein Kind schaukeln.“ Die SPD lehnte den Haushalt ab.

BIS: Der Fraktionsvorsitzende der freien Wählergemeinschaft Bürger in Sonsbeck (BIS), Manfred Hegmann, schob seiner Haushaltsrede voraus, dass sie anders ausfallen werde als in den vergangenen Jahren. In der Ratssitzung am Dienstagabend übte er scharfe Kritik an CDU und Verwaltung. „Das kommunalpolitische Jahr 2021 ist neben Covid-19 von sturer Einseitigkeit durch die herrische Mehrheitsfraktion der CDU geprägt worden, wie es kaum in der Vergangenheit festzustellen war“, sagte Hegmann. Viele Anträge der Opposition seien „ohne nennenswerte und griffige Gründe“ abgelehnt worden, um, so die BIS weiter, „scheinbar einer bestimmten Mentalität unter Erscheinung des Fraktionszwangs innerhalb des CDU-Gemeindeverbands zu frönen“. Laut Hegmann hätten die abgelehnten Anträge einen direkten positiven Bezug auf die Bürger gehabt. Als Beispiele nannte er die Anbringung von Notfallplaketten auf Sitzbänken in den Außenbezirken, die Errichtung einer öffentlichen Toilette am Skatepark oder die Anschaffung von Abfallbehältern mit Hundekotbeutelspendern. Er warf der Verwaltung Versäumnisse bei der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung vor, ebenso wie bei den Informationen zum Bau und den Kosten des Aussichtsturms. Zudem plädierte Hegmann dafür, die Außerordentlichen Erträge nach dem Covid-19-Isolierungsgesetz nicht ab 2025 über 50 Jahre abzuschreiben, sondern eine einmalige Zahlung anzustreben. „Eine Verschleppung auf die Jahre 2025 bis 2075 ist in Betracht der Generationengerechtigkeit nicht zu rechtfertigen.“ Die BIS lehnte den Haushalt ab.

FDP: Jürgen Kühne bekräftigte seine Einwände aus dem Vorjahr für den Etatentwurf 2022: „Von der Verwaltung hören wir immer wieder, dass viele mit Fördertöpfen finanzierte Projekte in der Gemeinde aufgrund personeller Engpässe nicht abgearbeitet werden können und wichtige Projekte liegen bleiben“, so der FDP-Fraktionschef. Doch alle Projekte seien von der Verwaltung ins politische Geschehen eingeführt worden. „Es wäre sinnvoll gewesen, das eine oder andere Projekt nicht durchzuführen.“ Kritik übte er vor allem an dem Vorhaben, die Grundschulturnhalle energetisch zu sanieren. „Jahrelange Verzögerungen und halbherzige Bearbeitung kommen die Gemeinde nun teuer zu stehen“, sagte Kühne. Drei Millionen Euro für eine 48 Jahre alte Turnhalle auszugeben, sei „kein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern“, unterstrich Kühne, der einen Neubau favorisierte. Bei den Planungen für den Erweiterungsbau zur Ganztagsbetreuung erwartet Kühne aufgrund der Personallage erneut Zeitdruck. Er warb dafür, sich externe Unterstützung zu holen, „damit zumindest dieses Projekt reibungslos umgesetzt wird“. Kritik übte er am Umgang mit dem FDP-Antrag, einen Bürgerwindpark oder -Solarpark zu errichten. Ebenso daran, dass der Haushaltsansatz für die Starkregenvorsorge an der Sonsbecker Ley abgelehnt wurde. Der laut Kühne unnötige und von der Verwaltung positiv beschiedene CDU-Antrag aus 2021, 100.000 für einen Gemeindeentwicklungsplan einzustellen, zeige deutlich, „wie mit der großen schwarzen Brille die Stellungnahmen der Verwaltung abgefasst werden“. Die FDP lehnte den Haushalt ab.

(beaw)