Öffentlicher Personennahverkehr : CDU kassiert Gratis-Ticket für Bürgerbus

Info

Luxemburg Seit Anfang März sind Fahrten in der 2. Klasse öffentlicher Verkehrsmittel im Großherzogtum Luxemburg kostenfrei. Das soll finanzschwächere Haushalte entlasten und den ÖPNV attraktiver machen. Ob das gelingt, wird diskutiert. Der besonders in Hauptverkehrszeiten stark ausgelastete Bahnverkehr ist nicht ausreichend ausgebaut, Bahnen sind oft verspätet. Geringerverdienende leiden nicht unter dem vergleichbar sehr niedrigen Fahrpreis, sondern unter hohen Mietkosten. Viele Arbeitnehmer wohnen in Deutschland, Frankreich und Belgien, müssen die Fahrt bis zur Grenze ohnehin bezahlen und fahren – auch wegen günstiger Sprit- und Parkhauspreise lieber mit dem Auto nach Luxemburg. Verstopfte Straßen sind die Folge.

Wissenschaft „Die Einführung eines Nulltarifs ohne koordinierte Angebots- und Kapazitätsausweitungen und eine langfristige Sicherstellung der Finanzierung führt zu Problemen“, ergab eine Untersuchung zum öffentlichen Personennahverkehr von Martin Randelhoff, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung an der Fakultät Raumplanung an der Technischen Universität Dortmund.

„In den US-Städten Austin, Trenton und Denver wurde eine teilweise Kostenfreiheit wieder beendet, nachdem Verspätungen und Überfüllungen stark zugenommen hatten. In Deutschland konnte die Stadt Lübben die Kostensteigerungen aufgrund der notwendigen Angebotsausweitungen nicht tragen.“ Und in Templin sei das angestrebte Ziel einer Verlagerung des Verkehrs erst gar nicht erreicht worden.