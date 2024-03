Gratulation an Sonsbecks Bürgermeisterin Besuch aus dem Bundestag

Auch bei dem jüngsten Besuch tauschten sich Reuther, Bogedain sowie Sonsbecks FDP-Fraktionschef Jürgen Kühne nach einer kurzen Wahlanalyse über aktuelle Herausforderungen in der Gemeinde aus. Vor allem Verkehrsfragen, wie die Verlängerung der Tempo-30-Strecke auf der Hochstraße, standen im Vordergrund. Diese schien Ende Oktober aufgrund der geplanten Änderung des Straßenverkehrsgesetzes noch in greifbarer Nähe zu sein. Die Reform scheiterte jedoch unter anderem an der Enthaltung vom Land NRW im Bundesrat. Reuther hofft, dass ein Änderungsgesetz noch vor der Sommerpause erneut zur Abstimmung gestellt werden kann.