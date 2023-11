Sonderratssitzung in Sonsbeck Bürgermeisterin Nadine Bogedain wird am Mittwoch vereidigt

In der kommenden Woche stehen in der Gemeinde Sonsbeck gleich drei politische Sitzungen an. Am Dienstag, 21. November, kommt um 18 Uhr der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen im Kastell zusammen. Hierbei wird die Gemeindeverwaltung nochmals zur aktuellen Flüchtlingssituation sowie zur Integration der Geflüchteten berichten. Am Mittwoch, 22. November, findet um 18 Uhr eine Sondersitzung des Gemeinderates im Kastell statt, bei der die Vereidigung und Amtseinführung von Sonsbecks neuer Bürgermeisterin Nadine Bogedain auf der Tagesordnung steht. Am Donnerstag, 23. November, treffen sich die Fraktionen zur Schulausschusssitzung um 18 Uhr im Kastell. Das Planungsbüro Reichel wird an diesem Abend das Raumprogramm sowie eine aktualisierte Kostenprognose zum geplanten Neubau für die Offene Ganztagsbetreuung an der Sonsbecker Johann-Hinrich-Wichern-Gemeinschaftsgrundschule vorstellen.