Sonsbecks erste Bürgermeisterin im Interview „Die Führungspositionen im Rathaus sind bemerkenswert männlich“

Der Wahlabend des 12. November 2023 stellt eine Zäsur in der Geschichte der Gemeinde Sonsbeck dar. Mit beachtlichen 66,85 Prozent der Wählerstimmen ist Nadine Bogedain zur ersten Bürgermeisterin der Kreis Weseler Kommune gewählt worden. Mit ihrem Einzug ins Rathaus sitzt zudem erstmals kein CDU-Mitglied an der Verwaltungsspitze. Wir haben mit der 46-jährigen Sonsbeckerin über ihren ersten Monat im Rathaus und Frauen in Leitungsfunktionen gesprochen, sowie darüber, inwiefern die Krebserkrankung ihres Vorgängers Heiko Schmidt sie bei der Kandidatur beeinflusst hat.