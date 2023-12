Erste Bürgersprechstunde in Sonsbeck Vier-Augen-Gespräche mit der Bürgermeisterin

Johannes Janßen ist mit einem konkreten Anliegen ins Rathaus gekommen. Er will mehr Verkehrssicherheit an der Gartenstraße erreichen. „Das ist ein Schulweg, dort besteht überall Tempo 30 und ein Rechts-Vor-Links-Gebot“, sagt er. Aber daran, so der Sonsbecker, hielten sich viele Verkehrsteilnehmer nicht. „Gerade an der Kreuzung zum Mühlenfeld kommt es häufiger zu Unfällen, erst vor zwei Wochen hat es dort wieder gekracht“, erzählt er. Deswegen schlägt er im Gespräch mit der Bürgermeisterin vor, vor den Stichstraßen mit gestrichelten Linien auf das Vorfahrtsgebot hinzuweisen. An der Straße Landdrostsche Huf habe diese Maßnahme bereits funktioniert, meint er.