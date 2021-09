Frühsport für guten Zweck : Sonsbecks Bürgermeister schwitzt für „Bewegen hilft“

Sonsbeck Drei Wochen lang trainiert Guido Lohmann mit Menschen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um für mehr Bewegung im Alltag zu werben und Spenden zu sammeln. In Sonsbeck traf sich der Chef der Volksbank Niederrhein deshalb mit Bürgermeister Heko Schmidt.

Heiko Schmidt war zu früh. Um viertel nach sechs stand Sonsbecks Bürgermeister schon vor dem Paul Hahn Sportcenter in Sonsbeck. Ganz so früh sollte das Training zwar nicht beginnen. Aber früh war es immer noch: Um 7 Uhr machte Schmidt am Dienstag zusammen mit Guido Lohmann Sport und unterstützte damit dessen Charity-Aktion „Bewegen hilft“, genauso wie Marc Lemkens vom gleichnamigen Steuerberaterbüro in Xanten. Auch er stemmte frühmorgens Gewichte – für den guten Zweck und die Gesundheit. „Das ist eine tolle Aktion“, sagte Lemkens über „Bewegen hilft“.