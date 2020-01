Kommunalwahl in Sonsbeck : Bürgermeister Schmidt tritt wieder an

Der Sonsbecker möchte für die CDU wieder ins Rennen gehen. In den Kreistag soll Gerd Reinders anstatt Heinz-Peter Kamps rücken.

Heiko Schmidt will Bürgermeister der Gemeinde Sonsbeck bleiben und als Kandidat der CDU bei der Kommunalwahl im September antreten. „Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, weiterzumachen“, sagte Schmidt auf der Jahreshauptversammlung des Sonsbecker CDU im Waldrestaurant Höfer. Der Vorstand unterstütze einstimmig seine Kandidatur, erklärte der Vorsitzende Matthias Broeckmann. Die endgültige Entscheidung treffen die Mitglieder: Auf einer Aufstellungsversammlung bestimmen sie den Bürgermeisterkandidaten der Sonsbecker CDU. Es wird erwartet, dass sie Schmidt nominieren. Eine Debatte um diese Personalie gab es am Donnerstag jedenfalls nicht. „Bei uns, also vorm Berg, ist alles in Ordnung“, sagte ein Mitglied und spielte damit auf den Streit um die Bürgermeisterkandidatur in der Xantener CDU an. Zwischen den beiden Kommunen liegt die Sonsbecker Schweiz.